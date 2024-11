Sant’Antioco, lo strano fenomeno vorticoso durante il pomeriggio, poi la pioggia: previsioni meteo rispettate, temporali sparsi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sant’Antioco – Fenomeno vorticoso durante il pomeriggio, poi la pioggia: previsioni meteo rispettate, temporali sparsi che hanno refrigerato l’arida terra.

Nuvole nere, minacciose e quel vortice sospeso in aria che ha richiamato l’attenzione dei residenti che, con smartphone in mano, hanno catturato il fenomeno. A darne notizia sono gli esperti di Centro Meteo Sardegna: “Ci sono giunte segnalazioni di vari fenomeni vorticosi nella zona di Sant’Antioco/Calasetta”. Foto e video non si sono fatti attendere: la forza della natura che sprigiona e impressiona, affascinante in tutte le sue sfaccettature, sino a quando non causa danni catastrofici. “I fenomeni vorticosi sono forti movimenti d’aria che ruotano in cerchio, come un enorme mulinello.

Si chiamano così proprio – spiegano gli esperti – per questa rotazione che ricorda un vortice.

Alcuni esempi sono i tornado e gli uragani, che portano vento fortissimo, piogge intense e, a volte, grandine.

Questi fenomeni nascono quando ci sono: Differenze di temperatura e pressione: quando aria calda e fredda si scontrano.

Umidità: l’aria umida li rende più forti.

Venti che si incontrano: i venti di diverse direzioni si uniscono e iniziano a girare.

Questi vortici sono potenti e possono causare danni, spostare oggetti e creare piogge molto intense”.