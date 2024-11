Possibili temporali a Cagliari sino a domenica: “Evitate di parcheggiare in tutte queste strade”

L’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini alla prudenza. Misure di autoprotezione ed elenco delle vie di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.

Possibili temporali a Cagliari sino a domenica 10 novembre

Per la giornata di oggi, sabato 9, e domani, domenica 10 novembre 2024, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di vigilanza meteorologica. In particolare, nell’area di Cagliari saranno possibili precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati.

Per quanto anche per il territorio di Cagliari non sia stato diffuso alcun bollettino di allerta meteo, l’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza.

Specifico riguardo è dedicato alla Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento. Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha infatti emesso un avviso contenente le principali norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi per la pubblica incolumità e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Pertanto, nella giornata di oggi, sabato 9, e nella seconda parte della giornata di domani, domenica 10 novembre 2024, nelle vie di seguito elencate è opportuno evitare di parcheggiare:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree possono essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

Inoltre, in presenza di fenomeni temporaleschi, è fondamentale adottare le seguenti misure di autoprotezione:

Non scendere nei piani interrati o seminterrati;

Evitare di uscire di casa, se non strettamente necessario;

Allontanarsi dalle strade allagate e raggiungere luoghi più elevati.

Queste indicazioni sono necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutte e tutti.

L’Amministrazione comunale di Cagliari e il Servizio di Protezione civile continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti puntuali in caso di evoluzioni meteorologiche significative.