È nuovamente operativa, presso il Centro Trattamento del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro, la piattaforma dedicata alla valorizzazione degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. L’impianto svolge una funzione intermedia nella filiera della plastica, attraverso la riduzione volumetrica degli imballaggi e le operazioni preliminari al loro avvio alle successive fasi di recupero.

La ripartenza arriva dopo mesi di fermo, periodo in cui sono stati effettuati una serie di interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare la sicurezza e a consentire la ripresa del trattamento dei materiali conferiti dai Comuni. Il riavvio della piattaforma di località Cannamenda rappresenta un contributo importante per il sistema isolano del riciclo della plastica, che negli ultimi mesi ha attraversato una fase di difficoltà.

Una parte significativa dei lavori ha riguardato l’adeguamento alle prescrizioni antincendio dei Vigili del Fuoco, con interventi sui servizi di prevenzione e protezione, con il potenziamento della rete idrica antincendio mediante l’installazione di idranti UNI 70, la realizzazione del sistema di rilevazione dei fumi con segnalazione di allarme e gli interventi sugli impianti esistenti.

Oltre a un’importante revisione del macchinario principale, gli interventi hanno interessato anche l’impianto elettrico, con la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi dispositivi a led, che consentono una maggiore efficienza e un considerevole risparmio energetico.

Sono stati inoltre eseguiti interventi su tutti i portoni di accesso, tre dei quali sono stati integralmente sostituiti, nonché sulle attrezzature e sui dispositivi di sicurezza. Sono stati effettuati, inoltre, lavori di manutenzione negli uffici, nei servizi igienici e sulle coperture degli uffici e del capannone.

Sono in fase di ultimazione anche lavori all’esterno per la realizzazione della stazione di ricarica dei muletti elettrici.

Per consolidare le condizioni di sicurezza nell’utilizzo degli impianti, è inoltre previsto un corso di formazione specifico, rivolto a tutti i dipendenti coinvolti nell’impiego delle attrezzature.

Una volta raggiunto il pieno regime operativo, la piattaforma potrà trattare circa 10-12 tonnellate di plastica al giorno, per una capacità complessiva di circa 50 tonnellate alla settimana.

“La ripartenza della piattaforma per il trattamento della plastica – afferma il presidente del Consorzio, EnricoCaboni – rappresenta un passaggio importante, soprattutto in una fase in cui il comparto del recupero di questo materiale attraversa una situazione di particolare criticità. Parallelamente, stiamo portando avanti un percorso graduale di riqualificazione degli impianti del Consorzio, con interventi mirati a rafforzare la sicurezza, migliorare l’efficienza e garantire condizioni operative sempre più adeguate. È un lavoro progressivo, che punta a restituire piena funzionalità alle strutture e a consolidare il ruolo del Centro Trattamento a servizio del territorio”.

Il percorso di riattivazione degli impianti del Centro Trattamento proseguirà con la riapertura della piattaforma di compostaggio, attualmente in attesa del completamento delle opere necessarie all’adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco.