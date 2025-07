La sanità sarda piange una delle sue figure più autorevoli. È scomparso questa mattina il dottor Augusto Cesare Tuveri, stimato primario di Chirurgia e padre dell’oncologo Massimiliano Tuveri. Originario di Guspini, ha dedicato la sua carriera a servizio dei pazienti negli ospedali di Lanusei e Oristano, conquistando ovunque la stima di colleghi e cittadini. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione: sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore, a testimonianza del segno lasciato non solo come medico competente e appassionato, ma anche come uomo dal grande spessore umano. Un professionista esemplare, che ha saputo unire competenza e umanità fino all’ultimo giorno.