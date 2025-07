Prosegue il programma della compagnia italiana a sostegno dei più deboli: ogni martedì le porzioni di cibi preparati ma non serviti a bordo di Costa Smeralda saranno donati al Banco Alimentare Onlus, che li distribuirà alla Mensa del Viandante-Conferenza di San Lorenzo e alla Congregazione delle Suore Missionarie della Carità di Calcutta.

Nel corso della stagione 2025 di Costa Crociere a Cagliari è ripresa oggi anche un’importante iniziativa a fini sociali legata alla presenza delle navi della compagnia italiana. Si tratta del programma di donazioni delle eccedenze alimentari a sostegno dei più bisognosi, che Costa ha proposto per prima nel settore.

Da oggi sino al 18 novembre, in occasione di tutti gli scali che la nave Costa Smeralda effettuerà ogni martedì a Cagliari, il cibo preparato a bordo ma non servito, sarà distribuito ad organizzazioni locali che forniscono assistenza a persone in difficoltà. I pasti, riposti in appositi contenitori di alluminio sigillati ed etichettati per garantirne la tracciabilità, saranno sbarcati e consegnati ai volontari del Banco Alimentare, che li doneranno alla comunità della Mensa del Viandante–Conferenza di San Lorenzo, e alla Congregazione delle Suore Figlie della Carità. Solo nella giornata di oggi sono stati sbarcati e distribuiti oltre 100 pasti completi.

L’iniziativa è frutto della lunga e fattiva collaborazione in essere da tempo tra Costa Crociere, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Ufficio delle Dogane di Cagliari, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari di Cagliari, Cagliari Cruise Port, Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Costa Smeralda è alimentata a LNG, gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per ridurre le emissioni. Gli interni sono all’insegna del meglio del design italiano, mentre l’offerta di bordo si caratterizza per gastronomia d’eccellenza, aree dedicate a show e spettacoli, piscine con scivoli e giochi d’acqua, Spa, palestra e bar tematici. Per tutta la stagione crocieristica 2025 Costa Smeralda farà scalo a Cagliari ogni settimana nell’ambito del suo itinerario di una settimana nel Mediterraneo Occidentale che oltre a Cagliari, include scali a anche Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona.

“Cagliari rappresenta una destinazione di grande importanza nella nostra offerta di vacanze in crociera ed è uno dei porti in cui già da qualche anno effettuiamo le donazioni delle eccedenze alimentari. Ripartiamo ora con questo programma anche per la stagione 2025 grazie alla fattiva collaborazione di tutti i partner locali che condividono il nostro stesso impegno a promuovere la lotta allo spreco alimentare e il riutilizzo delle eccedenze alimentari a favore dei più bisognosi” – ha dichiarato Giuseppe Carino, Sea-Land Experience Operations Senior Vice President Costa Crociere.

“Rinnoviamo il nostro caloroso ringraziamento a Costa Crociere per la prosecuzione, anche per il 2025, di questa preziosa iniziativa a sostegno dell’operato delle associazioni di volontariato del territorio – ha detto Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un’attenzione particolare che si rivela fondamentale in un periodo non facile per le fasce più deboli e che, ci auguriamo, possa essere d’esempio per tanti altri operatori del settore. Da parte nostra e in tutti gli scali di sistema, siamo pronti a mettere in atto il necessario supporto per tutte quelle iniziative che possano diffondere solidarietà e benessere nella nostra Isola”.