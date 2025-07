Bruttissimo incidente ad Alghero, sulla provinciale 44. Un ragazzo di soli 17 anni si è schiantato con la sua moto contro una Peugeot con a bordo dei turisti. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il giovanissimo centauro. Si indaga sulla causa dell’incidente, forse avvenuto in un sorpasso azzardato.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e gli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.