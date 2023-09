Sangue sulle strade sarde, 58enne muore nell’auto che sbanda e si ribalta fuori strada

Un’altra croce sulle strade della Sardegna. A Siniscola, in via Mazzini, un uomo di 58 anni, Gaspare Casu, operatore ecologico, ha perso il controllo della sua macchina ed è finito all’esterno della carreggiata, ribaltandosi. È morto sul colpo, i vigili del fuoco e i medici del 118 non hanno potuto fare nulla. Molto conosciuto a Siniscola, tifosissimo dell’Inter, la notizia della sua morte è arrivata in paese nel giro di pochi minuti. Sono già numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza sui social per la moglie di Casu, Claudia Deiana. La coppia non aveva figli.