Brutto incidente questo pomeriggio, attorno alle 18, a San Nicolò d’Arcidano, lungo la provinciale 47. Una ragazza, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada con la sua Toyota Yaris. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco assieme al distaccamento di Ales, che si occupati di estrarre la conducente dalle lamiere e di mettere in sicurezza l’area. Le condizioni della ragazza non sembrano essere gravi. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilevi di rito.