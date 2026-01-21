Arborea, addio al piccolo Yuri: un angelo di 11 mesi, un bimbo che ha è volato via troppo presto.

Il dolore della sua comunità: “Ci stringiamo a Sara e Valentino con affetto e rispetto in questo momento di immenso dolore”.

Ha perso la battaglia il piccolo guerriero nato tra mille difficoltà, un lutto che ha scosso il centro dell’oristanese che ora si stringe ai genitori. Non è sopravvissuto nonostante gli sforzi e le preghiere dei familiari che oggi piangono inconsolabili per il loro figlioletto che non c’è più.