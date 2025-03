Quartu Sant’Elena, gli amici di Pierpaolo organizzano una raccolta fondi per l’ultimo saluto al giovane deceduto ieri in piazza. Un infarto ha portato via Pierpaolo Cara, 24 anni, mentre “era in compagnia degli amici in una serata qualunque: era un ragazzo d’oro. Disponibile e sempre pronto per tutti” racconta a Casteddu Online la mamma di un suo amico. “Purtroppo non aveva grandissime possibilità economiche. Gli amici stanno chiedendo aiuto attraverso i social per potergli dare una degna sepoltura. Gli amici erano tutto”. Ecco il link allegato dalla mamma di un amico di Pierpaolo https://www.facebook.com/share/p/18GUBJ4GKV/

Un infarto durante la notte mentre era in piazza IV Novembre: sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 ma per il giovane niente è stato possibile fare: è spirato e ha lasciato nel dolore chi gli voleva bene.