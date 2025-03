Cagliari, Nicola è un mister fortunato: perdono le dirette concorrenti e il Cagliari è più vicino alla salvezza. Alla fine quello col Genoa è stato un punto guadagnato: perde l’Empoli in casa contro la Roma di Ranieri, perdono Lecce e Verona, pareggiano Venezia e Parma, perde il Monza. La quota salvezza potrebbe abbassarsi e Giulini rilancia: andiamo a Roma per giocare a testa alta. Il Cagliari ha ben 4 punti di vantaggio sull’Empoli a dieci giornate dalla fine, e forse potrebbe essere decisiva proprio la trasferta di Empoli che si giocherà dopo le sfide con Roma e Monza. In caso di successo a Empoli, la salvezza per il Cagliari sarebbe davvero a un passo. E nonostante le difficoltà di gioco della squadra, sarebbe l’ennesimo miracolo di Davide Nicola che al momento è solidissimo sulla panchina rossoiblù.