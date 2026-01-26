Caso emblematico quello accaduto ad un dipendente comunale di San Nicolò D’Arcidano. L’uomo era stato infatti accusato di non aver esibito il green pass ai tempi dell’emergenza Covid ed era stato privato dello stipendio e sospeso per sei mesi. Ma, come riporta la Nuova Sardegna, la giudice del tribunale di Oristano di Oristano, Consuelo Mighela, non ha ritenuto che il dipendente avesse diritto ad un risarcimento. Mighela ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’uomo poiché sono state semplicemente applicate le leggi stabilite ai tempi per regolamentare il pubblico servizio durante la pandemia.