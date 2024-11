Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Samassi – Ladri in azione durante la notte: svaligiate le casse di due attività commerciali. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. È accaduto la notte scorsa, la scoperta solo questa mattina dai dipendenti di un negozio di articoli per la casa e l’igiene personale e di un panificio, posizionati uno affianco all’altro in via Angioy. Non si conoscono ancora i dettagli, sul luogo sono presenti i carabinieri per effettuare i rilievi di legge.