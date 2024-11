In auto un market della droga: folle inseguimento nelle vie del centro, 23enne in carcere a Uta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arrestato dalla polizia a Iglesias un 23enne con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nella tarda serata di mercoledì, nel comune di Iglesias, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno fermato per controllo un’autovettura con due uomini a bordo. Durante l’identificazione dei due, gli agenti si sono insospettiti perché dall’interno dell’abitacolo proveniva un forte odore di marjuana. Alla richiesta se avessero occultato della sostanza stupefacente il passeggero, un 23enne già noto agli operatori per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, ha consegnava un involucro contenente della sostanza vegetale essiccata. Approfittando di un attimo di distrazione degli operatori, il giovane è poi fuggito: dopo un estenuante inseguimento per le vie del centro cittadino è stato bloccato e messo in sicurezza.

La successiva perquisizione estesa al domicilio del ragazzo ha consentito di rinvenire ulteriori 2,650 kg di marijuana, 44 gr di cocaina, 12 gr di sostanza da taglio, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, del materiale utilizzato per il confezionamento, nonché la somma di 1.990 € ritenuta presumibilmente il provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e al termine degli atti è stato accompagnato in carcere a Uta.