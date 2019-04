Salvini incontra i pastori a Cagliari: “Matteo, ti abbiamo votato, toglici le denunce”

Matteo Salvini incontra i portuali e i pastori sardi presenti fuori dalla Fiera. I primi, 700, stanno per perdere il lavoro al Porto Canale. I secondi continuano ad attendere l’arrivo del prezzo del latte a un euro al litro. Il ministro dell’Interno, durante i quindici minuti trascorsi con i pastori, riceve una richiesta precisa: “Levi le duecento denunce che ci siamo beccati durante le proteste, non siamo criminali”. Salvini ascolta e spiega che “sul latte la battaglia va avanti, non sono ancora soddisfatto, si può anche superare un euro al litro”. Poi, prima di entrare in Fiera, i pastori hanno donato a Salvini una delle loro magliette, mentre i portuali il “classico” gilet arancione. Salvini li ha indossati, promettendo “massimo impegno, proviamo a risolvere tutti i problemi”. Immancabili i selfie, tanti pastori e anche semplici fan presenti fuori dai cancelli della Fiera hanno voluto una foto ricordo col ministro.