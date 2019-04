Labrador smarrito al Poetto a Cagliari, le guardie zoofile: “Cerchiamo i proprietari”

Il cane, pur salvato dalle guardie zoofile, risultava al controllo sprovvisto del microchip di identificazione e per questo è intervenuta la ditta Chinarello per condurlo presso il canile. In corso ci sono accertamenti per risalire ai proprietari