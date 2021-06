“Sacchi di nylon al Poetto, solo il Comune può ripulire: i cittadini non sono autorizzati”

Sacchi di nylon al Poetto Francesca Ghirra, Progressisti, a Radio Casteddu: “Abbiamo chiesto al sindaco, anche se di fatto la competenza non è dell’amministrazione comunale, nel senso che siamo nel demanio regionale e quindi sarebbero gli enti locali che dovrebbero intervenire, perché qualche giorno fa ha ripetuto le ordinanze che aveva già fatto l’anno scorso, sia sull’utilizzo del divieto della plastica in spiaggia che sul fumo, e ci sorprende che non abbia alzato la voce nei confronti della Regione, affinché qualcuno intervenisse perché, anche se la competenza è regionale, ai cittadini poco importa. L’importante è risolvere il problema come è stato fatto l’anno scorso con la problematica delle canne. Sarebbero dovuti intervenire d’urgenza per risolvere questo problema e definire con gli enti chi doveva pagare l’intervento.

Noi abbiamo fatto un’interrogazione in comune e in consiglio regionale con la consigliera Maria Laura Orrù, tutti gli enti insomma sono informati e speriamo che, con queste sollecitazioni, qualcuno intervenga. I cittadini, tra l’altro, non sono autorizzati a rimuovere queste fibre di plastica che si stanno riversando in mare da mesi e mesi”.

