Paura ieri, all’altezza della frazione di Barbusi, nel territorio di Carbonia. Un oggetto lanciato da ignoti ha mandato in frantumi il cristallo laterale dal lato passeggero di un’auto in transito lungo via Pedemontana, poco prima del campo sportivo.

A raccontare l’accaduto è Carlo Maxia, che chiede di rendere pubblica la vicenda per richiamare l’attenzione sulla pericolosità di gesti simili.

“Erano circa le 14 quando, uscendo dallo svincolo per immettermi lungo via Pedemontana, poco prima del campo sportivo, un oggetto lanciato da ignoti ha mandato in frantumi il cristallo laterale passeggero”, riferisce.

Secondo il suo racconto, in quel momento non stavano transitando altri veicoli oltre al suo. Un particolare che rende ancora più inquietante quanto accaduto e che fa temere per le conseguenze che un gesto del genere avrebbe potuto provocare.

Maxia ipotizza che possa essersi trattato di una bravata, forse opera di ragazzini annoiati, ma sottolinea soprattutto l’irresponsabilità di un comportamento che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di molto più grave.

Lanciare oggetti contro un’auto in movimento non è uno scherzo: può provocare la perdita del controllo del veicolo e mettere seriamente a rischio la vita di chi si trova alla guida e degli altri utenti della strada. Un gesto apparentemente insensato, le cui conseguenze avrebbero potuto essere tragiche.