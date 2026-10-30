Tragedia questa mattina a Bocca d’Enza di Mezzani, in provincia di Parma. Una giovane coppia, 35 anni lui e lei, sarebbe morta intossicata dal monossido di carbonio nel loro casolare. Gravissima la loro bimba di 7 mesi, ricoverata al Maggiore di Parma. Stando a quanto riferito dal Corriere di Parma, il figlio maggiore della coppia, 6 anni, sarebbe riuscito a salvarsi uscendo dall’abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118: sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della fuga di monossido, forse dovuta ad un malfunzionamento di una stufa.