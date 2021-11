Ruolo delle guardie ecozoofile, manifestazione di interesse a Quartu

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZATA DAL COMITATO DEI QUARTIERI ASD AJO DOGS CAGLIARI, CON PRESIDENTE IL CAV. MARIO SOTGIU E LA DOTT. SSA DONATELLA PERSEO, EDUCATORE CINOFILO E GARANTE DEGLI ANIMALI DI QUARTU.

Sabato 30 ottobre si è tenuto un incontro a carattere formativo e costruttivo presso il Parco MONDO CANE in via Mons. Angioni angolo via Lussemburgo a Quartu, organizzato dal Comitato dei Quartieri Sa Forada – Pitz’e Serra – Quartello – Sant Anastasia 1- 2- Pardinixeddu, con la partecipazione del corpo delle guardie ecozoofile del Comandante Luca Mura.

Il ruolo delle guardie ecozoofile è quello di formare, informare e di gestire un territorio volontariamente della vecchia provincia di Cagliari dove esiste l’ autorità della Prefettura. Svolgono questo servizio autonomamente, quando si ricevono delle segnalazioni si interviene con degli ordini impartiti dal comandante e si va sul luogo per accertarsi se c’ è un’ infrazione o un maltrattamento degli animali.

Ruolo prioritario è la formazione, anni addietro è stato fatto nelle scuole, dalle primine fino ai ragazzi destinati alla maturità. Si chiede la collaborazione di tutti per sostenere le guardie ecozoofile in quanto vorrebbero essere presenti sul territorio di Quartu in modo più attivo, del resto la loro funzione è quello di cercare di far star bene gli animali.

La Dott.ssa Perseo nella figura del Garante degli animali di Quartu ha parlato del suo progetto QUATTRO ZAMPE che include sia cani che gatti e verte su 3 punti:

“Prevenzione, formazione e informazione.”

Presente anche la Terza Commissione Ambiente costituita da Luisella Deligios, Francesco Caredda e Vincenzo Naitana che hanno lavorato da subito per la tutela degli animali istituendo la figura del Garante degli animali con relativo regolamento che lo determina e per ultimo, pochi giorni fa si è fatta richiesta alla Regione di adeguare la legge quadro sul benessere degli animali con la normativa del divieto degli animali a catena all’ unanimità.