Tempesta di fulmini in arrivo sulla Sardegna, temporali anche a Cagliari: scatta l’allerta meteo arancione

Piena allerta meteo arancione su metà Sardegna, inclusa la zona del Cagliaritano. Dopo le prime piogge nella notte c’è stata una breve tregua, ma è già finita. Ombrelli aperti a Cagliari e hinterland, parchi sbarrati a Monserrato e, nelle ultimissime ore, segnalati disagi nelle zone di campagna di Teulada. La tanta acqua caduta ha creato degli “sbarramenti” stradali, come testimoniano alcuni video che stanno girando su Facebook. E, tra Orroli ed Escalaplano, un grosso masso è precipitato proprio in mezzo alla strada Provinciale, come segnalato dal sindaco Marco Lampis. E da ovest, intanto, una tempesta di fulmini ha raggiunto parte della Sardegna meridionale. Piena allerta arancione confermata sino alle 23:59 di oggi, quindi, su metà regione. In giallo solo la parte orientale, sino alla Gallura, dove le precipitazioni previste dovrebbero essere meno intense. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose.