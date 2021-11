Cagliari, rifiuta di indossare la mascherina sul bus e interrompe la corsa: 18enne denunciato.

E’ avvenuto ieri a Cagliari. I carabinieri della Stazione di Villanova hanno denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio un 18enne ucraino, residente ad Assemini. Questi, alle 21:30 circa di ieri, in via Roma, è salito su un autobus in servizio pubblico senza indossare la mascherina e ha omesso di farlo anche dopo il formale invito dall’autista ad utilizzarla. Il giovane, disceso poi dal veicolo, ha proferito frasi minacciose e oltraggiose nei confronti del conducente e si è posizionato davanti alla porta anteriore del bus impedendo il proseguo del servizio pubblico per diversi minuti, sino all’arrivo dei militari, intervenuti a seguito di richiesta telefonica da parte dell’autista.