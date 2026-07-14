Cagliari, sorpassa auto e autobus sulla linea continua in viale Trieste: fermato dalla Polizia Locale, poi va al bar in attesa della multa

Mattinata movimentata oggi in viale Trieste, a Cagliari, dove un episodio di guida spericolata è stato raccontato sui social da un cittadino, Fabrizio Marcello, che ha assistito direttamente alla scena durante il traffico dell’ora di punta.

Secondo il suo racconto, intorno alle 8.30 un automobilista avrebbe effettuato un sorpasso azzardato, superando un’intera fila di veicoli e persino un autobus fermo, oltrepassando la linea continua, pur di guadagnare qualche secondo nel traffico.

La manovra, però, sarebbe stata notata immediatamente da una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari che si trovava proprio alle spalle del conducente. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al veicolo, facendo accostare l’automobilista per i controlli.

A rendere ancora più singolare l’episodio è quanto accaduto subito dopo. Come racconta Marcello nel post pubblicato sul suo profilo Facebook, il conducente avrebbe lasciato momentaneamente l’auto per entrare nel bar di fronte, tornando pochi minuti dopo con una tazzina di caffè in mano, in attesa della contestazione del verbale. Un atteggiamento che il testimone definisce di “freddezza e sconsideratezza” mai viste, nonostante i suoi 36 anni di lavoro in ospedale durante i quali, racconta, ha assistito a numerose situazioni surreali.

Sempre secondo quanto riferito nel post, al termine dell’accertamento all’automobilista sarebbero stati contestati una sanzione amministrativa di circa 500 euro, la sospensione della patente per un mese e la decurtazione di 10 punti. Il conducente, sempre secondo il racconto del testimone, sarebbe rimasto imperturbabile.

Il post si conclude con un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per la prontezza dell’intervento, la professionalità e il sangue freddo dimostrati durante tutta la gestione dell’episodio, sottolineando come controlli di questo tipo contribuiscano a rendere più sicure le strade cagliaritane.