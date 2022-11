Ruba un giubbotto da “Zara” a Cagliari, arrestato un 40enne di Sestu.

I carabinieri della Stazione di Stampace hanno tratto in arresto in flagranza di furto aggravato un 40enne di Sestu, già gravato da precedenti denunce. L’uomo, attorno alle 17 di ieri, presso il negozio di abbigliamento “Zara” di via Manno, è stato notato da un cliente allontanarsi con un giubbotto del valore di circa 100 euro. Dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio, il ladro è riuscito a passare indenne la barriera delle casse. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo in piazza Baylle dove lo hanno tratto in arresto. Raccolta la querela dei gestori del punto vendita e redatti i verbali descrittivi di quanto accaduto, il 40enne è stato accompagnato presso la propria abitazione di residenza a Sestu dove si trova in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio.