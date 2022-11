Cagliari, Concerto Vocale Strumentale “Timeless Melodies” a Palazzo Regio

Domenica 13 novembre alle 19.00 al Palazzo Regio di Cagliari prosegue la Rassegna “Spartiti e Memorie” con il Concerto Vocale Strumentale “Timeless Melodies” che vedrà protagonista il Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas (Ignazio Perra: tenore, clarinetto, sax e Maestro Direttore, Marianna Orrù: mezzo soprano, Laura Cocco: tromba e flicorno soprano, Alessio Asunis: tromba, Salvatore Svezia: corno, Marianna Loddo: violino, Matteo Simone Musio: percussioni/glockenspiel, Pasquale Perra: pianoforte).

L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri melodie di autori, epoche e stili vari, tradizionali e popolari (anche sarde) di vario genere

Il Gruppo Cameristico vocale e strumentale Ensemble Porrino di Elmas nasce nel 1995 con l’intento di ricercare e selezionare i brani di vario genere più significativi del panorama musicale colto e non (anche della tradizione sarda) e interpretarli in modo cameristico seguendo per l’esecuzione un filo conduttore legato alle tematiche del repertorio scelto. Il gruppo, composto da musicisti professionisti con ampia e rilevante esperienza concertistica a livello regionale, nazionale e internazionale, subito dopo la sua formazione ha intrapreso un’intensa attività concertistica e di ricerca collaborando con Enti, Istituzioni e Associazioni di rilievo e ha partecipato a prestigiose rassegne e manifestazioni musicali, anche varcando i confini dell’isola, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Spartiti e Memorie”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

Il concerto (con ingresso gratuito) sarà aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.