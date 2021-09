Ruba da un’auto ma viene visto da alcuni passanti, giovane denunciato a Cagliari.

Stanotte, intorno alle 5 a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per tentato furto aggravato un 25enne disoccupato e con diverse denunce a carico. Il giovane si è introdotto all’interno di una Volkswagen Tuareg di proprietà di un 57enne del capoluogo, in via Marche, e si è impossessato di alcune monete, poi rinvenute nelle immediate vicinanze perchè perse durante la fuga. Benché inizialmente sfuggito alle ricerche dei militari, è stato comunque individuato e bloccato dai carabinieri grazie all’aiuto di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.