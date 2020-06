Roberto riabbraccia la “sua” Sardegna dopo 5 mesi: “A Milano c’è ancora confusione”

Ha vissuto prima a Roma e poi a Milano. E oggi, alla prima occasione utile di poter viaggiare senza nessun “vincolo”, Roberto Squatriti, pensionato 73enne, è tornato in Sardegna con sua moglie: “Andiamo a riaprire la nostra casa di Pula, non la vediamo da cinque mesi e manchiamo dalla Sardegna dallo scorso Natale. Il volo è stato perfetto, dai controlli vari alla temperatura corporea”, afferma sicuro, “non mi sono registrato ma a Milano ho fatto il test per il Coronavirus, l’esito è stato negativo. Resterò qui per quindici giorni, poi ritornerò a Milano e poi spero di poter tornare qui, a casa mia”. Mancata l’Isola al centro del Mediterraneo? “Tantissimo”.

“A Milano c’è ancora confusione, un po’ come dappertutto”, osserva Squatriti, “non si capisce ancora bene quali siano i limiti di questa nuova fase”.