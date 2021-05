Roberto di Cagliari: “Choc anafilattico 25 anni fa, mi hanno vaccinato lo stesso alla Fiera”

A Radio Casteddu racconta: “La prima dose l’ho fatta ieri nonostante circa 25 anni fa ho avuto un episodio di shock anafilattico a fronte di inoculazione di un antinfiammatorio. Sono riuscito ad ottenere il vaccino, il medico che ha valutato la mia anamnesi, in un primo momento, era molto titubante e dopo un consulto con altri medici, che è durato circa una mezz’ora, ho deciso di farmi fare il vaccino chiedendomi la cortesia, però, di poter rimanere in camera post vaccino non per 15/30 minuti, come la maggior parte delle persone, ma per un’ora e io ovviamente ho accettato”.

