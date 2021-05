Anche oggi fiamme in Sardegna, sei gli incendi in tutto il territorio regionale, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: nelle campagne del Comune di Marrubiu, in località “Su Murdegu”, a Sinnai invece un rogo è divampato in località “Riu Is Cracuraxius”. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.