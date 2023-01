Rivoluzione nel parco Monte Claro a Cagliari: addio alla vecchia area giochi, al suo posto un asilo

Un nuovo asilo nel parco dei Monte Claro. Sarà realizzato nell’area giochi e pic nic che si trova accanto al parcheggio di via Cadello. L’intervento, che ha avuto l’ok della Città metropolitana, nasce dall’esigenza di dotare il territorio di un nuovo asilo nido in grado di ospitare circa 70 bambini (tra lattanti e divezzi), con un parcheggio riservato, aree refettorio con uno spazio adibito alla preparazione e distribuzione del cibo e un ampio parco esterno con giochi.

L’area è stata individuata all’interno del parco di Monte Claro, in una zona connessa con le principali arterie che collegano i comuni che fanno parte della Città Metropolitana. Si tratta della zona accanto al grande parcheggio di via Cadello, delimitata da una recinzione sul lato dei parcheggi, che oggi risulta parzialmente utilizzata e ospita attrezzature per il gioco, “percorsi vita” e alcune panchine. Il terreno è pianeggiante e caratterizzato da vegetazione bassa (prati) e non accoglie al suo interno specie vegetali di rilievo.

L’edificio sarà suddiviso in blocchi funzionali connessi da un tessuto connettivo caratterizzato da una copertura sinuosa che crea variazioni di altezza al suo interno e dalla presenza del giardino d’inverno “che porta “il parco” all’interno dell’asilo”, si legge nella relazione.

La struttura è inoltre suddivisa in blocchi funzionali: accesso e amministrazione (accoglienza, deposito carrozzine); locali di supporto alle attività (aula maestre, ripostigli di giochi e materiali didattici, ambulatorio), preparazione pasti, locali tecnici, servizi igienici, e poi soggiorno e zona riposo.

In particolare, l’organizzazione interna della “stecca” che ospita la zona soggiorno-aule e la zona riposo-servizi igienici bimbi è suddivisa in 4 blocchi costituiti dai “sottoblocchi” accoppiati a due a due. Questo permette che i bimbi di età diverse possano all’occorrenza condividere gli spazi. I sottoblocchi sono organizzati in: blocco ingresso-soggiorno e blocco riposo-servizi igienici bimbi. Dalla zona ingresso, dotata di armadietti, si accede al soggiorno, un ampio spazio vetrato, comunicante con il parco attraverso un’ampia vetrata (dotata di tenda interna per la regolazione della luce) e comunicante con il soggiorno adiacente attraverso una parete mobile. Dalla zona ingresso, divisa dal soggiorno attraverso una parete attrezzata, si accede ai servizi igienici e zona notte. Quest’ultima è dotata di finestre fisse comunicanti con il soggiorno, al fine di consentire un maggior controllo dei bambini.

La struttura è dotata di 4 accessi: due principali (lattanti e divezzi) e tre di servizio (lavanderia e dispensa, locali tecnici e rifiuti, accesso secondario sul lato parcheggio privato. Coi fondi previsti mediante eventuale successivo ribasso d’asta verranno sistemati il giardino esterno e l’area giochi.