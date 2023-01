Sanluri non conosce crisi e si accende ancora di più: illuminazione artistica nel palazzo del municipio

Potrà sembrare un’azione superficiale, soprattutto in questo momento di grande crisi generale, ma così non è: anche l’occhio vuole la sua parte e Sanluri lo sa bene. Una città florida in controtendenza, quasi, con il pessimismo e la negativa che, palpabilmente, si percepisce a causa di una situazione generale che getta nello sconforto cittadini e amministrazioni le quali, ogni giorno, lottano per far quadrare i conti. Ma l’arricchimento dell’estetica ha un suo perché, una spiegazione logica e ben programmata dal primo cittadino Alberto Urpi che mira, sempre più, a trasformare il centro del Medio Campidano in una citta sempre più accogliente e bella. Le illuminazioni artistiche, che già valorizzano il castello, piazze e fontane, sono solo un altro passaggio affinché la città si mostri piacente oltre che funzionale.

26 mila euro sono i fondi stanziati, “le condizioni che ci sono state offerte dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto sono state ovviamente quelle più vantaggiose. Il progetto rientra nella programmazione di riqualificazione e valorizzazione della nostra città”.