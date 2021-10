Rivoluzione nei cimiteri a Cagliari, San Michele e Pirri verso l’affidamento ai privati

Rivoluzione nei cimiteri a Cagliari. Presto i servizi cimiteriali dei due campisanti di San Michele e Pirri saranno gestite da un’azienda privata. È già stato presentato un project financing agli uffici comunali e i vari servizi stanno verificando la proposta. E dopo l’ok il progetto arriverà in aula per approvazione. “I privati si occuperanno delle manutenzioni ordinarie, delle tumulazioni e delle estumulazioni, della cura del verde e della parte amministrativa”, dichiara Gabriella Deidda, assessore comunale ai Lavori pubblici, “questo ci permetterebbe di avere una manutenzione costante e quindi un impiego minore di personale”. Si tratta di una svolta per quanto riguarda i due camposanti cittadini: sono molto vasti, quindi la loro gestione per le casse comunali sta diventando sempre più onerosa. A breve, con l’entrata in gioco dei privati, gran parte dei servizi (come la cura del verde, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e tutte le eventuali riparazioni) non saranno più a carico dell’amministrazione comunale. Un annuncio che arriva proprio a pochissime ore dal ponte per le festività di Ognissanti, con i due camposanti che, sicuramente, saranno presi d’assalto da migliaia di persone.