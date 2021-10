Mense nelle scuole e negli ospedali a Cagliari, via alle ispezioni dei Nas

Mense nelle scuole e negli ospedali a Cagliari via ai controlli dei Nas. Il caso di Oristano, col sequestro di carne scaduta destinata alle mense di alcuni agli ospedali, ha scosso l’opinione pubblica. E ora anche nel capoluogo i controlli vanno avanti. “Fino ad oggi in città non abbiamo riscontrato particolari criticità, a parte il caso di Oristano, ma le verifiche sono ancora in itinere”, spiega Nadia Gioviale, comandante dei Nas, “le mense scolastiche periodicamente sono un nostro obiettivo, due o tre volte l’anno le ispezioniamo tutte. Altre volte ci arrivano input suppletivi dal comando, ma spesso andiamo di nostra iniziativa”. In città le aziende importanti che offrono servizi di catering sono circa una decina circa.

“La situazione cambia di anno in anno. In questo periodo”, aggiunge Gioviale, “stiamo controllando i catering che riforniscono le strutture ospedaliere, le strutture per anziani e le comunità alloggio, diciamo quelle assistenziali in generale. Le ispezioni sono in itinere e andranno avanti”.