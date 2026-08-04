Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok per la proroga sul taglio delle accise, sempre e solo sul gasolio, in scadenza il 6 agosto. Il provvedimento sarà in vigore fino al prossimo 25 agosto e lo sconto sarà anche questa volta di 17 centesimi, compresa l’IVA.

Senza questa misura, il diesel raggiunterebbe i 2,23 euro a litro già a partire a oggi.

Come già spiegato in precedenza, la scelta del taglio sul gasolio, che viene utilizzato per i mezzi che trasportano le merci oltre che nei trasporti pubblici e questa è stata valutata dal Governo come la misura più veloce ed efficace per arginare l’aumento non solo del carburante mal di altri beni primari.