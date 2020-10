Ristoranti chiusi alle 18, quintali di pesce invenduto al mercato di Cagliari: disperati i grossisti

Quintali di pesce invenduto. E’ allarme al mercato ittico di Cagliari. La chiusura dei ristoranti alle 18 ha fatto calare bruscamente la domanda di pesce e le cassette di muggini, spigole, polpi, triglie e calamari restano in viale La Playa. Per la disperazione dei grossisti: “Non si vende”, si sente in un video diffuso sui social, “finite le vendite. Ora ci penserà il presidente a darci i soldi. Guardate quanto pesce c’è, c’è anche quello di Cabras. La gente non esce e il pesce non lo compra più nessuno”.