Ripresa del turismo in Sardegna, le strutture alberghiere riaprono e fioccano le prenotazioni

Ripresa del turismo, le strutture alberghiere stanno riaprendo e fioccano le prenotazioni.

A Radio Casteddu, Fausto Mura, Federalberghi sud Sardegna: “Ci sono molte prenotazioni e sono rimborsabili, quindi sono solo sulla carta e, da un momento all’altro, se succede qualcosa, potrebbero sparire.

Sono senza acconti, senza impegni, senza sanzioni in caso di mancato arrivo: bisogna quindi stare molto attenti.

Prima c’erano le prenotazioni normali, rimborsabili entro un tot di tempo, e le non rimborsabili e poi per ilunghi soggiorni c’erano sicuramente degli acconti, degli impegni soprattutto nel mese di agosto perché è normale, una struttura non può rimanere con le camere vuote il 15 agosto.

Si stanno susseguendo le aperture, più o meno entro il 15 giugno, molto probabilmente, almeno l’ottanta al 85% sarà aperto”.

Le difficoltà quindi non mancano, un settore fortemente in crisi a causa della pandemia e molti operatori hanno dovuto indebitarsi ulteriormente per effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture ricettive. “Ora l’importante però è la ripartenza, il poter riaprire”.

