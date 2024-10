Rinnovabili, passa la legge blocca-tutto sulle aree idonee in Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva il primo via libera al disegno di legge sulle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile: la legge che secondo la giunta blocca tutto ma che invece per il centrodestra è troppo poco restrittiva ha ricevuto il primo via libera dalle commissioni Urbanistica e Industria ma solo con i voti della maggioranza. Il centrodestra continua a sostenere che la legge è troppo poco restrittiva, che lascia molti varchi e non tiene conto delle richieste dei cittadini: i consiglieri sono usciti dall’aula e hanno deciso di non partecipare al voto, lasciando l’intera responsabilità alla maggioranza, accusata di voler affondare la legge Pratobello di iniziativa popolare.

La legge arriverà ora in consiglio regionale, e si attendono scintille, con la presenza dei comitati a presidiare l’andamento dei lavori.

Da sei mesi in Sardegna non si parla di altro: mentre settori davvero vitali per i cittadini come la sanità o i trasporti sono completamente abbandonati, la giunta Todde è concentrata esclusivamente sulle energie rinnovabili.