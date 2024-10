Quartucciu, sosta selvaggia in prossimità degli incroci, “E’ una roulette russa”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In via Tunisi come le vie Siliqua, Tortolì, Pace, Mandas, per citarne alcune, spesso, in prossimità degli incroci, macchine e furgoni vengono parcheggiati impedendo, così, la visuale a chi deve oltrepassare lo stop. “Una roulette russa” è stato definito, il pericolo, è proprio il caso di dirlo, è veramente dietro l’angolo: per superare l’incrocio bisogna, infatti, “affacciarsi” ben oltre la segnaletica orizzontale che delinea il limite di percorrenza, mettendo, così, a rischio gli automobilisti. La probabilità è quella di essere colpiti dalle vetture in corsa, le quali non possono essere percepite visivamente a causa dello spazio occupato dai mezzi in sosta. “In via Siliqua parcheggiano proprio in prossimità tra via delle Serre e la traversa via Siliqua, qui se si esce per poco dallo stop si rischia l’incidente, non si vede nulla per colpa di chi parcheggia togliendo visibilità” espone uno dei tanti residenti che hanno sottolineato la problematica.

Si invocano più controlli da parte della polizia locale anche se la pratica migliore sarebbe il buon senso e il rispetto delle più semplici norme stradali.