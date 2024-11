Rinnovabili in Sardegna: il centrosinistra tira dritto, è scontro aperto con i comitati Pratobello

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nell’aula del consiglio regionale arriva il disegno di legge aree idonee, quello che individua le zone di insediamento degli impianti per la produzione di energie rinnovabili. E i comitati, come annunciato e come previsto, ancora una volta protestano e manifestano e piantano tende per accamparsi fuori dal palazzo. Il motivo è noto: i comitati, senza tenere conto di regolamenti e procedure, vogliono che la legge blocca tutto Pratobello arrivi nell’aula di via Roma senza passare dalle commissioni, con procedura d’urgenza. La maggioranza di centrosinistra ha invece messo le cose in chiaro sin da subito: prima si discute il disegno di legge sulle aree idonee, poi la Pratobello seguirà l’iter che deve seguire.

I manifestanti, quelli che si vedono un po’ ovunque e contro tutto, si sono intanto piazzati sotto il consiglio regionale, hanno piantato le tende, acceso candele e annunciato scioperi della fame. resteranno lì e non mangeranno, almeno il portavoce Michele Zuddas, finché la Pratobello non arriverà in aula, e può essere anche che mai ci arriverà.

Intanto, da quando la giunta della 5 stelle Todde si è insediata, non si parla d’altro e non si pensa ad altro se non alle rinnovabili, lasciando da parte problemi davvero devastanti come la sanità e i trasporti. Sette mesi a parlare, pensare, decidere solo e incredibilmente di energie rinnovabili.