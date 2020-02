Riabbraccia la figlia morta da 4 anni: ma è realtà virtuale

Una madre riabbraccia la figlia che non vede da quattro anni. Un abbraccio tenero, commovente. Ma un abbraccio che mette i brividi. I tecnici della società televisiva sudcoreana Munhwa Broadcasting hanno impiegato otto mesi per realizzare il parco giochi dove l’incontro ha avuto luogo. Lo hanno fatto con tecniche di realtà virtuale. E lì, sul prato verde chroma key, che Jang Ji-sung ha potuto stringere di nuovo Nayeon, che una malattia incurabile le ha portato via a soli 7 anni.

