San Valentino, la polizia in Cittadella Universitaria contro la violenza di genere

Il 14 febbraio, giorno di “San Valentino” rappresenta una data fortemente simbolica, che offre una delle migliori occasioni per affermare l’impegno della Polizia di Stato contro la violenza di genere.

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “…Questo non è amore”, l’equipe multidisciplinare già positivamente sperimenta in occasione del “Progetto Camper – Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere” sarà presente proprio domattina, giorno di San Valentino, presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, dalle 9:00 alle 13:00.

L’iniziativa, organizzata anche grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, prevede l’installazione di un punto informativo dove personale della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Denunce e dell’Ufficio Sanitario della Questura di Cagliari, insieme agli psicologi e ai rappresentanti dei locali centri antiviolenza, saranno disponibili a fornire sia un supporto qualificato alle donne vittime di violenza, sia tutti i consigli e le informazioni utili a tutti i cittadini.

Il “Progetto Camper”, infatti, ha come finalità la creazione di un contatto diretto con un’equipe multidisciplinare specializzata, fatta di psicologi, medici, poliziotti e operatori dei centri antiviolenza, pronti sia a raccogliere le testimonianze di chi, spesso, ha paura di denunciare o di varcare la soglia di un ufficio di Polizia, ma anche a fornire informazioni sui possibili strumenti di tutela per prevenire e contrastare condotte persecutorie, vessatorie e violente. Piazze, scuole, università, centri commerciali e mercati diventano teatro di momenti di incontro con ragazze, donne, ma anche uomini che hanno consentito spesso di far emergere un dolore sommerso.

Domenica 8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, si replicherà e il Camper della Polizia di Stato sarà presente in Piazza dei Centomila, in concomitanza con la manifestazione sportiva “6.Cagliari SoloWomenRun”.

Per qualsiasi informazione sul progetto contattare l’Ufficio Relazioni Esterne della Questura di Cagliari al numero 070 6027-395/366 oppure all’indirizzo di posta elettronica questura.relesterne.ca@poliziadistato.it