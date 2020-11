Repubblica: “Apertura delle discoteche in Sardegna, gli scienziati avevano detto no”

Il parere scritto del comitato tecnico scientifico sull’aperura delle discoteche in Sardegna? Esiste. Ma era negativo. Lo scoop è del quotidiano Repubblica firmato dal giornalista Fabio Tonacci. L’articolo cita un parere del comitato tecnico scientifico della Regione che avrebbe detto no alla riapertura delle discoteche nell’Isola “è uno spot all’assembramento”. Il documento risalirebbe al 6 agosto. Nei giorni successivi, come ha ammesso a Report il capogruppo Fi Angelo Cocciu, arrivano le pressioni degli operatori della movida smeraldina che diventano oggetto di discussione politica. Il consiglio regionale vota un sì bipartisan alla riapertura, condizionando ovviamente il via libera al parare del Cts. Secondo la ricostruzione del quotidiano di Molinari partono poi interlocuzioni via mail e telefonate tra il presidente della giunta regionale Solinas e i membri del comitato. E a questo punto il Governatore decide di riaprire le discoteche. Il parere degli scienziati non è vincolante. Sulla vicenda indaga la Procura di Cagliari.