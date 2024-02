Regione lumaca sui dati elettorali, verdetto all’alba: “I Comuni non stanno caricando i risultati”

Sono previsti fra le 4 e le 5 del mattino i dati definitivi sulle elezioni regionali in Sardegna, iniziato questa mattina alle 7. L’ha ipotizzato con i giornalisti presenti nella sala stampa della regione il direttore del servizio elettorale della Regione, Sergio Loddo. “Il sistema informatico della regione funziona perfettamente, se i dati vengono caricati dai comuni, e vengono caricati correttamente, sono immediatamente evidenti. Lo scrutinio è complesso, la scheda elettorale è complicata, le procedure sono articolate e dunque serve tempo. Ma sono i comuni che devono caricare correttamente i dati, se i comuni non li caricano noi dalla regione non possiamo fare nulla”. E a chi gli chiede come mai, per esempio Sassari, non ha ancora caricato i dati, Loddo risponde: “Non deve chiederlo a me”.

Poco prima delle 19, è stato scrutinato circa il 60% dei voti.