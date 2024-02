Cagliari, grossa tegola per mister Ranieri: Pavoletti fratturato ko per due mesi

Leonardo Pavoletti ko per due mesi, l’attaccante del Cagliari potrà tornare in campo solo a fine aprile. Fatale una frattura al piede destro riportata nella gara con il Napoli: Pavoletti è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la frattura composta articolare della base del quarto metatarso. L’infortunio richiederà un trattamento conservativo, il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico. E i tempi di ripresa sono lunghi: si parla di almeno due mesi di stop. Una brutta tegola per tutta la squadra e in primis per mister Ranieri.