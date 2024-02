Sardegna, Alessandra Todde verso la vittoria: arrivano Conte e Schlein, si fa già festa in via Emilia

Alessandra Todde vede la vittoria alle regionali a portata di mano. Quando manca ancora il 40% di schede da scrutinare, almeno sul sito della Regione, i rappresentanti di lista hanno raccolto dati e numeri che, evidentemente, premiano la deputata nuorese. Tant’è che Elly Schlein e Giuseppe Conte sono in volo direzione Cagliari, sullo stesso aereo partito da Fiumicino. Non solo: in via Emilia, dove c’è la sede regionale dem, c’è già aria di festa.

Non era mai successo che leader nazionali dei partiti venissero in Sardegna il giorno dello scrutinio di elezioni regionali, a dimostrazione di quanto sia importante anche a livello nazionale il risultato sardo, dove si sta sperimentando l’alleanza fra i due partiti di centrosinistra a trazione 5 stelle.