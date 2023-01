Ranieri super grintoso, show in allenamento: “Si vive adesso, pensate già a sabato”

È un Claudio Ranieri super lanciato e grintoso nell’allenamento del mercoledì che precede le ultime rifiniture prima della prossima gara del Cagliari, sabato in trasferta sul campo difficile del Cittadella. Il mister carica tutti i giocatori: “Rapidi rapidi, la mente dev’essere rapida”, grida, mentre uno dopo l’altro, i rossoblù, fanno lo slalom tra i paletti sul campo di Asseminello. “Si vive adesso, la gara è adesso. La mente dev’essere rapida”. Ci sono altri tre punti da conquistare per proseguire la scalata ai vertici della classifica, non si possono più commettere errori o passi falsi nel girone di ritorno. Sir Claudio lo sa bene e, dall’alto della sua esperienza, continua a motivare minuto dopo minuto tutto il gruppo. “C’è l’elettricità, non toccate, non toccate”, incalza, invitando i giocatori a dribblare tutti i paletti senza nemmeno sfiorarli. “Passo breve, andiamo: op, op”. Verso una nuova vittoria, possibilmente.