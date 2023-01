Pago e Serena, a Quartu il ritorno dell’amore. Lui: “E ora ci sposiamo, ma niente figli”

Già a dicembre le voci si rincorrevano, e una foto postata su Instagram le aveva ulteriormente alimentate. Ora, è ufficiale: fra Pago e Serena, cantante e influencer ex volto di Uomini e Donne, è tornato l’amore. Galeotto fu l’incontro a fine estate a casa di Serena a Quartu Sant’Elena, dove Pago era tornato per salutare il figlio di lei, Tommy, in partenza per gli Stati Uniti e al quale è molto legato. A quel punto, complice un caffè occhi negli occhi, dopo essere stati lontani per circa due anni ecco che il tira e molla ha finalmente portato la coppia a fare pace definitivamente.

Entrambi riconoscono di aver commesso degli errori, ma adesso stanno facendo dei passi giusti, non affrettati e nel loro futuro a quanto pare ci sono addirittura i fiori d’arancio: “Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più”, dice lei, mentre Pago non ha dubbi sul fatto che a stretto giro convoleranno a nozze. “Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato”, anche se per lui è come se fossero già marito e moglie.

Per quanto invece riguarda i figli, pur ammettendo che sarebbe bello condividere una nuova esperienza da genitori, questa volta insieme, entrambi escludono che possa accadere: già genitori, lui di Nicola avuto con Miriana Trevisan, lei di Tommy, ora vogliono pensare al loro futuro da marito e moglie.