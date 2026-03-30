Una richiesta di intervento per un banale incidente stradale si è trasformata, nella serata di ieri, in un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista della vicenda un 51enne già noto alle Forze di Polizia.

L’episodio ha avuto inizio quando l’uomo ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 per richiedere l’intervento di una pattuglia in via Primo Maggio, a seguito di un tamponamento avvenuto poco prima. Giunti sul posto per i rilievi di rito, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno proceduto ai primi accertamenti, dai quali sarebbe emerso che il richiedente si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente. La situazione si è ulteriormente aggravata quando il 51enne è stato sottoposto al test alcolemico, risultando positivo con un tasso di quasi quattro volte superiore al limite consentito.

La tensione è salita repentinamente durante le fasi di verbalizzazione e di rimozione del veicolo, destinato al sequestro amministrativo. L’uomo ha infatti iniziato a opporre un’attiva resistenza, rivolgendo gravi minacce di morte ai militari e tentando di colpirli con dei pugni per ostacolare le operazioni di servizio.

Contenuta l’aggressione, i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e accompagnato presso le camere di sicurezza, dove è rimasto in attesa del giudizio con rito direttissimo.