Quartucciu, dolore immenso per la morte improvvisa del piccolo Gabriele

Un dramma inaspettato quello che si è consumato ieri: Gabriele Pirola, di soli 5 anni, mentre era in compagnia dei nonni, si è sentito male. Inutili i soccorsi prestati immediatamente dai familiari e dal personale del 118: tutti i tentativi per rianimare Gabriele sono stati vani. La notizia della morte si è subito diffusa in città. Commovente la riflessione del primo cittadino Pietro Pisu: “Quando un bambino abbandona la vita terrena lascia un dolore profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Quella di Gabriele è una tragedia che segna indelebilmente tutta la nostra comunità e non ci resta che rispettare il dolore dei genitori e della famiglia, evitando di violare la sfera della loro intimità e riservatezza.