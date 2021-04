Cagliari, via delle Doline da 30 anni senza asfalto: “Diamole dignità”

Da trent’anni senza asfalto e senza servizi. E’ via della Doline, traversa di vi Is Maglias. Il capogruppo Psd’z Roberto Mura ha chiesto formalmente a all’assessore sia al dirigente competente di predisporre la dichiarazione di pubblica utilità e il progetto per la riqualificazione e urbanizzazione della strada.

“Con la presente mi rivolgo alla Vostra cortese attenzione per dare seguito al lavoro che in questi mesi ci ha visto impegnati per la risoluzione delle problematiche che caratterizzano via delle Doline”, ha scritto Mura, “dopo più di trent’anni la via delle Doline risulta una delle poche strade della Città ancora priva delle opere di urbanizzazione primaria, recando di conseguenza gravi problemi ai residenti di tutto la zona.